Lancering van de OnePlus 11 gepland voor februari 2023

OnePlus heeft een datum geprikt voor de lancering van haar nieuwe vlaggenschip; de OnePlus 11. Op dinsdag 7 februari om 15:00 Central European Time (CET) moet het gaan gebeuren.

OnePlus noemt het event "Cloud 11 - A OnePlus Launch Event". Wat de OnePlus 11 precies met de cloud te maken heeft weten we nog niet. De uitnodiging om het evenement digitaal bij te wonen prijkt inmiddels op de website van de smartphone-fabrikant.

OnePlus 11 aankondiging op 7 februari

OnePlus toonde eerder deze week al een glimp van de OnePlus 11. Dat toestel krijgt een ronde Hasselblad-cameramodule, een krachtige Snapdragon-processor en de geliefde Alert Slider. Die laatste knop ontbrak nog op het vorige vlaggenschip.

OnePlus 11 Pro?

OnePlus' aankondiging bevat geen verwijzing naar de OnePlus 11 Pro. Of dit betekent dat een Pro-variant ontbreekt weten we nog niet. OnePlus slaat de Pro vaker over. Zo is er bijvoorbeeld ook geen OnePlus 10T Pro of 8T Pro. Eerder ging al het gerucht dat de OnePlus 11 zo uitgebreid was dat een Pro-versie overbodig zou zijn.