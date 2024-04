Sony Xperia-event voor 17 mei gepland. Dit verwachten we

Sony Japan heeft een uitnodigen verstuurd voor een persevent op vrijdag 17 mei 2024. Het evenement start om 19:00 lokale tijd en duurt tot 21:30. Dat is vrij lang voor een telefoonintroductie. Waar zal Sony het twee en half uur allemaal over gaan hebben?

Bekijken we de agenda dat wordt van 19:00 tot 19:30 een praatje gehouden waarna er twee uur de ruimte is om producten in het echt te ervaren. Een half uur is genoeg om een nieuwe mobiel aan te kondigen. Wij zetten ons geld voor nu in op de Xperia 1 VI.

Xperia 1 VI renders

Renders van dat nieuwe toestel verschenen onlangs bij Android Headlines. Veel verschil met de Xperia 1 V kent dat toestel niet. Zo lijkt er nog altijd sprake van een 6,5 inch groot scherm, een drievoudig camera-systeem en, als grote uitzondering op de regel, een 3.5mm koptelefoonpoort.

Render van de Xperia 1 VI

Nieuwe aspect-ratio

En toch lijkt Sony een groot verschil toe te passen. Zo paste het bedrijf jarenlang een ongewone 21:9 aspect-ratio toe. Dat maakt de Xperia-telefoon altijd wat langgerekt en smal. Voor 2024 lijkt Sony te kiezen voor een meer gebruikelijke 19,5:9 verhouding. Dat maakt het toestel automatisch wat breder.

Nog meer Xperia-telefoons verwacht?

Mocht Sony inderdaad de Xperia 1 VI aankondigen tijdens dit Special Event dan kunnen we daarna uitkijken naar de Xperia 5 VI. Die presenteert Sony traditiegetrouw in het najaar. De Xperia 10 VI wordt wel eerder verwacht, mogelijk rond de lancering van de Xperia 1 VI.