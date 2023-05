Sony heeft de vijfde iteratie van de Xperia 1 aangekondigd. De Xperia 1 V is de ultieme telefooncamera, barstensvol Sony-techniek maar wel peperduur.

De Xperia 1 V lijkt op papier niet veel van z'n voorganger te verschillen maar dat geldt eigenlijk altijd voor Xperia 1-modellen. Wel is de sensor van de hoofdcamera vernieuwd. Het is daarmee de eerste gestapelde CMOS-sensor in een smartphone.

Sony's nieuwe Xperia 1 V

Gecombineerd met technieken uit de Alpha-serie moet dit resulteren in nauwkeuriger kleuren, met name bij weinig licht. Verwacht hierdoor nog betere portretfoto's te schieten. Het moge duidelijk zijn; de Xperia 1 Mark 5 is met name bedoeld voor professionals en mensen die hun geld verdienen met het maken van content.

1,7x grotere camerasensor

De hoofdcamera kent nu een resolutie van 52MP waarvan 48 effectief gebruikt wordt. Dankzij Pixel Binning sla je foto's uiteindelijk op met een resolutie van 12MP. Doordat deze "Exmor T for mobile"-sensor 1,7x groter is dan z'n voorganger gaan met name de prestaties bij weinig licht er significant op vooruit. Sony claimt zelfs dat het dynamisch bereik in de buurt komt van een full-frame camera.

Hier draait het bij de Sony Xperia 1 V toch vooral om

Als je op de hoofdcamera bent uitgekeken dan kun je altijd nog uitwijken naar de 12MP zoomcamera met optische zoom van 85 tot 125mm. Of gebruik de eveneens 12MP grote ultra-groothoekcamera met een 123° brede kijkhoek. Ideaal voor landschappen en architectuur. Maar je kunt ook de filmregisseur in je los laten met 4K-video met optische beeldstabilisatie, FlawlessEye, object-tracking of eye-autofocus. Sony heeft zoals altijd weer alles uit de kast getrokken.

Xperia 1V prijs

Dit eigenzinnige huzarenstukje bombol Sony-techniek wordt eind juni verwacht voor een adviesprijs van 1399 euro. Beschikbare kleuren zijn zwart, platina zilver en kaki groen. Om de pijn wat te verzachten krijg je bij een reservering van de Xperia 1M5 zwarte WH-1000XM5 met noise cancelling cadeau.