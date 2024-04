Oppo Reno11 F met AI-portretcamera bereikt Nederland

Het eerste toestel uit de Oppo Reno11-serie is aangekomen in Nederland. Het gaat om de Reno11 F, een waterdicht toestel die dankzij Generative AI uitstekende portretfoto's kan maken.

Zoals gebruikelijk in 2024, prijst Oppo de Reno11 F aan vanwege de handige AI-functies. Dat manifesteert zich met name in de camera, tijdens het schieten van portretfoto's. Zo worden huidtinten natuurgetrouw vastgelegd, worden foto's automatisch geretoucheerd en kun je ongewenste onderdelen uit je foto poetsen door ze te omcirkelen.

Reno11 F schiet dankzij AI fraaiere portretfoto's

Verder lijkt de Reno11 F op papier erg op de Reno10, met hetzelfde formaat beeldscherm (6.7 inch), dezelfde MediaTek Dimensity 7050-processor en een 5000mAh grote batterij met 67W snelladen. Alleen kan dit keer het scherm wat feller (1100 tegenover 950 nits) en, niet geheel onbelangrijk, is de behuizing ditmaal waterdicht. Het krijgt zelfs een vrij indrukwekkende IP65 rating mee.

Hedendaags uiterlijk

Het uiterlijk van de Oppo Reno11 F is hedendaags met vlakke zijkanten en nog dunnere schermranden. Het toestel is verkrijgbaar in drie kleuren; Coral Purple, Ocean Blue en Palm Green. Voorlopig is alleen de groene uitvoering leverbaar in versies met 128 en 256GB aan opslaggeheugen.

Het toestel is voorlopig alleen bij Odido verkrijgbaar in combinatie met abonnement. In België is het toestel wel in de losse verkoop. Daar krijgt het een adviesprijs mee van 475 euro. Wie vandaag bestelt heeft het toestel morgen in huis.