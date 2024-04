Samsung weer grootste telefoonfabrikant dankzij Galaxy S24

Dankzij een sterke groei het afgelopen kwartaal is Samsung weer de grootste telefoonfabrikant gemeten naar marktaandeel. Samsung was jarenlang de grootste totdat Apple in het laatste kwartaal van 2023 de titel overnam. Voor korte duur blijkt nu.

Samsung mag zich sinds afgelopen kwartaal weer de grootste smartphonefabrikant ter wereld noemen. Het bedrijf nam het stokje over van Apple dat dankzij de iPhone 15-lancering een goed kwartaal beleefde.

Bron: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker

Apple beleeft traditiegetrouw altijd het beste resultaat in het vierde kwartaal, net nadat de nieuwe generatie iPhone op de markt komt. Apple zag de iPhone 15-verkopen in het eerste kwartaal van 2024 flink teruglopen waardoor Samsung haar kans schoon zag de toppositie weer in te nemen. Mogelijk als gevolg van de verkoop van de S24-serie.

Chinese groei

Xiaomi neemt volgens de IDC Mobile Phone Tracker de derde plek in qua marktaandeel, gevolgd door Transsion dat we beter kennen onder merknamen zoals Tecno en Infinix. Dat bedrijf steeg in vergelijking met een jaar eerder zelfs 84,9%.

Hekkensluiter is Oppo dat samen met Transsion en Xiaomi allemaal uit China afkomstig is. Al met al steeg de verkoop van smartphones het afgelopen kwartaal met 9,7%. Vergelijken we het echter met dezelfde periode vorig jaar dan komt de stijging uit op 7,8%.

Galaxy AI

Het innemen van de toppositie door Samsung komt hoogstwaarschijnlijk door de lancering van de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. Het bedrijf meldt hogere verkoopcijfers dan het vorige vlaggenschip.

Ook de vele AI-functies waarmee Samsung de S24-serie heeft uitgerust worden veel geroemd in reviews. Al is één van de belangrijkste functie, Circle-to-Search, afkomstig van Google.