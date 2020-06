Huawei ondanks boycot grootste telecomfabrikant ter wereld

In Europe en de VS kun je de toestellen alleen nog maar zonder Google-apps en diensten krijgen, toch heeft dat veel mensen er niet van weerhouden een exemplaar te kopen. Huawei was volgens onderzoeksbureau Counterpoint in april 2020 de grootste telecomfabrikant wereldwijd.

Hierbij moet wel even een kanttekening worden opgemerkt; in april werden namelijk jaar-op-jaar 41% minder smartphones wereldwijd verkocht. Waar de verkopen in Europa en de VS inzakten krabbelden die in China juist weer omhoog. Net het land waar de meeste Huawei-telefoons verkocht werden. Dat geeft dus wel een wat vertekend beeld maar de prestatie blijft staan. Huawei verkocht hiermee voor het eerst meer telefoons dan Samsung, de respectievelijke nummer 2 wereldwijd.

Huawei heeft de VS helemaal niet nodig

Volgens onderzoeker Counterpoint werden in april 2020 maar liefst 69,37 miljoen smartphones verkocht. 21,4% hiervan waren van Huawei, Samsung kwam uit op 19,1%. Beide merken hadden uiteraard last van de coronavirus-uitbraak maar daarbovenop deed de Galaxy S20-serie het ook slechter dan verwacht. Huawei had zich in 2016 tot doel gesteld om binnen 5 jaar de grootste fabrikant van smartphones te worden. Die titel heeft het nu binnen maar de vraag blijft of het die kan vasthouden. Met de huidige Amerikaanse boycot ligt dat niet voor de hand. Echter wanneer de rest van de wereld de hand op de knip houdt en thuismarkt China vrolijk doordraait dan zou Huawei wel eens voor een verrassing kunnen zorgen.

