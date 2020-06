LG Velvet 5G komt naar Europa en de VS

Na z'n lancering in Zuid Korea komt de LG Velvet binnenkort ook daar buiten beschikbaar. Het model verscheen al op diverse Europese websites en een Amerikaanse lancering ligt ook in het verschiet.

Mogelijk mikt LG op een geleidelijke uitrol van de Velvet in Europa. Zo zien we het model voorlopig alleen op de Italiaanse, Spaanse, Duitse, Slowaakse en Turkse site van LG staan. Het ging de laatste jaren niet bepaald goed met LG op telefoongebied dus dat verklaart mogelijk deze voorzichtige stap.

Binnenkort ook hier in de winkel; de LG Velvet

De LG Velvet werd aangekondigde als een 5G-telefoon met groots 6,8 inch scherm, 3-voudige camera waaronder met 48 MP sensor en draadloos laden. Toch legde LG tijdens de aankondiging de nadruk op het uiterlijk. Zo worden de camera's achterop als een druppel weergegeven en zijn er tal van natuurlijke rondingen te vinden. De introductie van een extra LG-telefoon zou trouwens welkom zijn. Er zijn momenteel maar bar weinig LG-telefoons verkrijgbaar. Het bedrijf worstelt al langer met het vinden van een succesformule. Vooral op het gebied van de dure high-end telefoons is het momenteel niet best gesteld. De Velvet moet een wat vriendelijker prijskaartje hebben. Hoeveel hij exact moet kosten is nog onduidelijk.