Hij had al aangekondigd moeten zijn; het goedkope broertje van de Pixel 4. De Pixel 4a had gelijktijdig met het I/O-event aangekondigd moeten worden maar dat evenement werd vanwege corona afgezegd. En het gerucht nu is dat de verkoopdatum wederom uitgesteld is, mogelijk naar oktober.

Even onder voorbehoud maar als de verkoopdatum van de Pixel 4a inderdaad op oktober uitkomt dan kunnen ze hem beter de Pixel 5a noemen. Die datum valt namelijk vrij dicht op de lancering van de Pixel 5 en 5 XL. Google zit overduidelijk met het toestel in z'n maag. Waar blijft hij nou?

Er werd zelfs al reclame gemaakt voor de Pixel 4a

De Google Pixel 3a is een ijzersterk concept. We durven zelfs te stellen dat hij aan de wieg staat van de iPhone SE (2020). De beste camera die je kunt krijgen in een verder eenvoudige (en betaalbare) telefoon. We kijken dus reikhalzend uit naar de Pixel 4a. De oorspronkelijke lancering van maart werd hem niet, en ook juli gaat ie misschien niet halen. Of ook weer wel? Want misschien wordt hij wel in juli aangekondigd maar volgens Jon Prosser ligt hij niet voor oktober in de winkel. Nu heeft de doorgaans grofgebekte Prosser geen vlekkeloos trackrecord dus we houden nog even een slag om de arm.

13 juli aankondiging?

Vraag blijft wel; waar blijft de Google Pixel 4a? Waarom heeft Google zoveel moeite hem uit te brengen? Is het een marketing-dingetje of zijn er technische problemen? Mogelijk horen we het 13 juli wanneer hij wordt aangekondigd en wanneer een journalist de ballen heeft het het Google op de man af aan te vragen.

Afbeelding: @evleaks