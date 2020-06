Oplaadvermogen OnePlus 8T mogelijk verdubbeld

Kun je de OnePlus 8 nog met maximaal 30 Watt opladen, voor de OnePlus 8T wordt dat mogelijk meer dan verdubbeld. Het gerucht gaat namelijk dat hij wordt uitgerust met Super Warp Charging tot maar liefst 65 Watt.

Hoe snel hiermee de batterij van de toekomstige OnePlus 8T is opgeladen is nog maar de vraag. De huidige OnePlus 8 laad je in slechts 22 minuten voor de helft op, op zich meer dan genoeg voor een hele dag. Dat lijkt ons al snel genoeg maar misschien kent 65W wel meer voordelen.

Warp Charge-kabel

Verwijzingen naar de nieuwe laadtechniek werden ontdekt door een lid van XDA Developers. OnePlus is overigens geen onbekende met snelladen. Vooral bij de McLaren Edition-modellen uit het verleden werden steeds snellere laadtechnieken geïntroduceerd. Bovendien heeft het moederbedrijf van OnePlus al een 65 Watt snellader in het assortiment onder de naam Oppo SuperVOOC 2.0 en Realme 65W SuperDart. Op zich duurt het nog wel even voordat we de OnePlus 8T mogen verwachten. Een lancering wordt niet voor het najaar van 2020 verwacht.

Nieuwe kleuren 8T

Naast een snellere oplader werd ook 'bewijs' gevonden van de toekomstige kleuren van de 8T. Naast de bestaande Onyx Black, Glacial Green en Interstellar Glow kunnen we straks de kleuren 'Ultramarine Blue' en 'Ice Blue' verwachten. Uit de code valt verder op te maken dat de processorkeuze gevallen is op de Snapdragon 865 5G. Dat is dezelfde chip als in de OnePlus 8 en 8 Pro. Er kan tot de lancering nog veel gebeuren dus wacht rustig af totdat alles officieel is.