Schermdetails Samsung Galaxy Fold 2 komen naar buiten

Er lijken wat schermspecificaties van de aankomende Galaxy Fold 2 verschenen te zijn. En Samsung heeft flink wat in petto zo lijkt. Het wil fouten uit het verleden voorkomen en kritiek op de originele Fold verstommen.

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden maar misschien kun je je het nog herinneren. De lancering van de eerste Galaxy Fold ging niet over rozen. De spectaculaire presentatie werd gevolgd door een dramatische beoordeling van techjournalisten. Die braken het ene exemplaar na het andere. Samsung besloot de hele lancering af te blazen, verstevigingen aan te brengen, verbeteringen door te voeren en aan damage control te doen. De lancering van 'foldables' liep een kostbare deuk op.

En toch was dit niet het einde van opvouwbare telefoons. Sterker nog, het wekte alleen nog maar meer interesse. Vooral omdat er zoveel meer mogelijk is dan nu het geval is. En daarom kijken we altijd met spanning uit naar nieuwe modellen. Zo ook die van de Galaxy Fold 2. Uit nieuwe details blijkt dat Samsung geleerd heeft van haar fouten. Zo krijgt de Fold 2 een UTG scherm, ook wel ultra dun glas. De originele Fold had een laag van plastic wat toch een stuk goedkoper aanvoelt. UTG zagen we eerder al in de Z Flip wat op lovende kritieken kon rekenen.

Groter scherm, hogere verversingssnelheid

Het kleine scherm voorop de Fold lijkt ook verleden tijd. Het 4,6 inch schermpje is ingeruild voor een 6,23 inch exemplaar. Andere verbetering is dat de haast lachwekkend grote notch binnenin een make-over krijgt. Het blijft groot maar mogelijk gaat het van een 'hap' naar een punch-hole. Het schermformaat gaat omhoog van 7,3 naar 7,7 inch. Mogelijk komt dit door dunnere schermranden, maar we sluiten niet uit dat het toestel fysiek ook groter is geworden.

Een ander belangrijk pluspunt is de (veel) hogere verversingssnelheid van 120Hz. Dat moet voor veel soepeler beelden zorgen. Het paneel aan de voorzijde blijft op een meer traditionele 60Hz steken. Iets wat trouwens lijkt te missen is een S Pen. Die functie blijft (voorlopig) exclusief voor de Note-serie. Verwacht wel 5G-ondersteuning en een extreem hoog prijskaartje. Een lancering verwachten we ergens in augustus, mogelijk gelijktijdig met de Note 20-serie.

