HTC kondigt weer eens mobiel aan; Desire 20 Pro en U20 5G

Het is weer een tijdje geleden maar HTC heeft enkele nieuwe telefoons aangekondigd. In Taiwan presenteerde het naast de Desire 20 Pro tevens de U20 5G. Op het oog gelijkwaardige telefoons waarvan nog onbekend is of ze hier ooit te koop zullen zijn.

Beide telefoons lijken sterk op elkaar maar verschillen wel qua afmetingen. Het scherm kent een gat voor de selfiecamera, achterop zitten 4 camera's en daar vind je ook de vingerafdrukscanner. Binnenin zit een keurige 5000 mAh batterij. De HTC U20 5G kent een gladde achterkant terwijl die van de Desire 20 Pro geribbeld is.

De Desire 20 Pro

De niet eerder uitgelekte U20 5G beschikt over 5G-ondersteuning dankzij de Snapdragon 765G-processor. De Desire 20 Pro moet het doen met de iets minder krachtige Snapdragon 665. Ook heeft die laatste met 6,5 inch een iets kleiner scherm dan de 6,8 inch grote U20. Qua camera's is dezelfde setup gekozen; 48 + 8 + 2 + 2 megapixel met een maximale lensopening van f/1.8. HTC kiest verder voor een ultra-groothoeklens en een macrolens. Zoom lijkt te ontbreken.

En de U20 5G

Lancering buiten Taiwan

We hebben nog geen woord gehoord over een lancering buiten Taiwan. Het is maar de vraag of dat ooit zal gebeuren. Op zich zal HTC met een voordelige 5G-telefoon best kans van slagen hebben want veel concurrentie is er op dat gebied (nog) niet. Als eerste ligt de Desire 20 Pro in de winkel. Dat moet 18 juni gebeuren voor een bedrag van omgerekend 270 euro.