Foto’s tonen 2 varianten van Samsung Galaxy Watch 3

Het Zuid-Koreaanse NRRA heeft zojuist foto's gepubliceerd van de Samsung Galaxy Watch 3. Het nog onaangekondigde horloge wordt waarschijnlijk pas in augustus aangekondigd.

Het beeldmateriaal dat de Zuid-Koreaanse goedkeuringsinstantie heeft vrijgegeven verklapt dat er 2 uitvoeringen van de Galaxy Watch 3 uitkomen. Naast een versie met 1,2 inch scherm (41mm) komt er een grotere 1,4 inch variant (45mm). Beiden versies hebben een robuuste en waterdichte behuizing van staal of titanium.

De toekomstige Galaxy Watch 3

Samsung gebruikt al jaren het Tizen besturingssysteem voor haar slimme horloges. Voor de Galaxy Watch 3 verandert dat niet. Hoogstwaarschijnlijk gebruikt Samsung versie 5.5 dat eind 2019 uitkwam. Het cirkelvormige horloge heeft rechts twee knoppen. Gelet op het formaat van de bovenste is het mogelijk dat je deze kunt draaien. Of je de ring om het scherm ook kunt draaien zoals vorige Galaxy Watches is nog onbekend. Mogelijk krijgen we snel opheldering. Sommige geruchten spreken over een lancering in juli. Weer andere berichten spreken over een lancering in augustus gelijktijdig met de Note 20-serie. Wie er gelijk krijgt zal blijken.

