5-jaar oude Fairphone 2 krijgt update naar Android 9

Meestal krijgen smartphones van 5 jaar oud niet meer zoveel aandacht en liefde. Bij Fairphone doen ze het net even anders. Die hebben zojuist een beta vrijgegeven van Android 9 voor de Fairphone 2.

Wie herinnert zich 2015 nog? Volkswagen werd betrapt op Dieselgate, Zweden won het Eurovisiesongfestival en Koningin Elizabeth II werd de langstzittende monarch van het Verenigd Koninkrijk. 2015 was ook het jaar waarin Fairphone de Fairphone 2 aankondigde. Een smartphone die je in grote mate zelf kunt repareren. Het toestel werd aangekondigd met Android 5.1 Lollipop. En nu staat een beta van Android 9 klaar.

Nu is het makkelijk te zeggen dat Fairphone met haar beperkte productaanbod ook weinig updates hoeft te maken. Niets en niemand verplicht Fairphone om de update uit te brengen. Het is dus erg netjes wat ze hier doen. Vooral omdat het toestel niet eens meer nieuw verkrijgbaar is. De mededeling die het bedrijf op Twitter deed kan dan ook op veel bedankjes rekenen.

Geruststellende gedachte

Bovendien is het een geruststellende gedachte voor wie bijvoorbeeld een nieuwe Fairphone 3 koopt dat hij nog jarenlang updates mag verwachten. Het uitbrengen van de beta wil overigens nog niet zeggen dat hij de update voor iedereen beschikbaar is. Die volgt op een later tijdstip. De laatste Android-update voor de Fairphone 2 dateert uit 2018 toen het vriend en vijand verraste met een update naar Android 7.1 Nougat. Ook werd er toen een transparante achterkant gepresenteerd.