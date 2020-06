Vodafone Nederland gaat eSIM ondersteunen

Hij bestaat al een tijdje en wordt in andere landen al ondersteunt maar Vodafone gaat de elektronische simkaart nu ook in Nederland ondersteunen. Hierdoor hoeven klanten niet meer met plastic simkaarten te stoeien. Mits je telefoon het ondersteunt natuurlijk.

De eSIM is de opvolger van de plastic simkaart. Die werd de afgelopen jaren al steeds kleiner maar neemt nog altijd wel de nodige ruimte in in je smartphone. Jammer want die ruimte zou ook gebruikt kunnen worden voor een grotere batterij. De eSIM is een kleine chip die ingebouwd zit in je smartphone. Via een menu kun je eenvoudig van abonnement wisselen. Voorwaarde is wel dat je een telefoon met eSIM hebt.

Vodafone is niet de eerste in Nederland die eSIM ondersteunt. T-Mobile ging ze voor. Het wachten is nu op KPN dat eerder al aankondigde ergens in 2020 ondersteuning voor embedded SIM (eSIM) te zullen aanbieden. Enkele telefoons met eSIM zijn de iPhone 11, Google Pixel 4 en de Galaxy Z Flip. Die telefoons beschikken naast eSIM ook over een slot voor een fysiek simkaart. Hiermee zijn ze in feite dual SIM-telefoons. Combineer een privé met een zakelijk abonnement of gebruik een apart data-abonnement. Ook in het buitenland biedt eSIM voordelen doordat je via je telefoon een lokaal abonnement kunt afsluiten om op te roamen.

Fysieke simkaart blijft

Dat Vodafone Nederland de eSIM nu gaat ondersteunen wil niet zeggen dat het afscheid gaat nemen van de fysieke simkaart. Die blijft gewoon nog beschikbaar. Uiteindelijk zullen we waarschijnlijk op den duur wel afscheid gaan nemen van de plastic simkaart maar dat zal nog jaren duren.