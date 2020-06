Apple introduceert iOS 14 en geeft toelichting nieuwe functies

Tijdens een Keynote heeft Apple vanavond iOS 14 gepresenteerd. Het was een bijzondere keynote zonder publiek. Naast iOS zagen we nieuwe updates van iPadOS, watchOS, tvOS en macOS.

Ondanks dat het alweer enige jaren verschillende besturingssystemen zijn bevatten iOS en iPadOS veel gelijkenissen. Zo krijgen beide besturingssystemen widgets die je nu ook in het homescherm kunt plaatsen. Volgens Apple bevat iOS 14 meer veranderingen dan ooit tevoren. We sommen enkele op.

Home Screen

Om het homescherm wat overzichtelijker te maken introduceert Apple nu de App Library. Deze categoriseert automatisch apps voor je in groepen. Je vindt de App Library achteraan al je pagina's. Hij bevat een zoekbalk, suggesties en een kopje 'recent gebruikt'.

App Library

Widgets

Goed nieuws voor liefhebbers van widgets. De widgets van de Apple Watch komen naar de iPhone. De widgets kun je vanuit de Today View naar het homescreen slepen. Om nieuwe widgets te ontdekken is er een Widget Gallery. Je kunt ook widgets stapelen. Deze Smart Stack wisselen widgets door de dag. Zo kun je 's ochtends het weer tonen, overdag de agenda en 's avonds TV-kijken.

Widgets

Picture in Picture Video

Video kun je voortaan in een pop-up venster tonen zodat je app gewoon kunt blijven gebruiken. Dit Picture-in-Picture venster kun je vergroten dankzij pinch-to-zoom en verplaatsen waar je wilt. Je kunt hem zelfs helemaal buiten het scherm plaatsen zonder dat de audio stopt.

Maps

Maps krijgt nu nauwkeuriger informatie voor plaatsen. Het nieuwe maps met meer gedetailleerde informatie komt ook naar Verenigd Koninkrijk, Ierland en Canada. Er komt ook ondersteuning voor fiets-navigatie. iOS vertelt je waar je veilig met je fiets langs kunt en hoeveel hoogteverschil je route heeft. De fietsfunctie werkt momenteel alleen nog in enkele Amerikaanse en Chinese steden. Eigenaren van een elektrische auto kunnen gebruikmaken van 'EV routing'. Apple Maps rekent uit waar je onderweg het beste kunt bijladen. Het houdt rekening met het type stekker waar je auto gebruik van maakt.

Fietsnavigatie

CarPlay

CarPlay krijgt nieuwe wallpapers en enkele nieuwe categorieën waaronder 'parking' en 'easy charging'. Apple wil verder je autosleutels revolutioneren. Je iPhone moet deze gaan vervangen. Wanneer je je iPhone kwijtraakt kun je de 'sleutel' ongeldig maken. Je kunt sleutels ook delen door vanaf je iPhone iemand anders toegang te geven. De eerste auto die ermee werkt is de 2021 BMW 5 series. Apple zet de U1-chip in waarmee enkele iPhone al zijn uitgerust.

Siri

Siri krijgt een visuele make-over en wordt een stuk compacter. In plaats van een volledige weergave is er alleen een icoontje onderin zichtbaar. Vraag je informatie op dan krijg je die gepresenteerd als notificatie bovenin. Zo kun je in je workflow blijven door in de app te blijven waarin je werkte.

Het nieuwe compactere Siri

Translate

Een nieuwe app die in iOS 14 zit is Translate. Het werkt offline dankzij Device Machine Learning en verbruikt dus geen data. Draai je je iPhone naar landscape dan schakelt Translate over naar Conversation mode waarbij je de bron- en doeltaal tegelijk in beeld hebt. 'Translate' werkt momenteel met 11 talen waaronder Engels, Chinees Mandarijn, Frans, Duits en Italiaans.

Translate

Messages

Berichten krijgt een flinke upgrade die zich voornamelijk richt op 'Conversations', 'Memojis' en 'Groups'. Je kunt favoriete personen nu 'pinnen' zodat ze altijd bovenaan verschijnen. Om groepsgesprekken een stuk overzichtelijker en minder storend te maken kun je notificaties instellen voor mentions, inline replies doen en gepersonaliseerde icoontjes maken voor groepen. Memojis krijgen tot slot 20 nieuwe haarstijlen, leeftijden en je kunt een mondkapje toevoegen. Er komen ook enkele nieuwe memoji stickers.

Het totaal vernieuwde Messages

App Store

Apps hoef je straks niet meer per se uit de App Store te halen. Apple introduceert met iOS 14 namelijk App Clips. Scan een soort QR-code of houdt je iPhone nabij een NFC-sticker en de bijbehorende App Clip opent zonder te installeren. Dit zijn kleine apps voor bijvoorbeeld restaurants of deelscooters.

Alle nieuwe functies van iOS 14

De lancering van iOS 14 wordt dit najaar verwacht. Zoals ieder jaar brengt Apple de nieuwste versie van iOS tegelijk uit met de nieuwe iPhone. Verwacht een lancering ergens in september.