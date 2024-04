Google Pixel 8a verschijnt straks in deze 4 kleuren

Blauw, wit en zwart. Die kleuren waren al bevestigd voor de Pixel 8a die Google in mei gaat aankondigen. Maar er komt een vierde kleur aan. Een kleur die aantoont dat de Pixel A geen groentje meer is.

Onderstaande afbeelding verscheen bij Android Headlines. We zien dat Google een viertal kleuren in petto heeft voor de aankomende Pixel 8a. Dat zijn groen, wit, zwart en blauw.

De vier kleuren voor de Pixel 8a

Mocht Google tijdens het Google I/O daadwerkelijk de Google Pixel 8a lanceren dan krijgen deze kleuren ongetwijfeld een mooie naam. Denk aan Porcelain White, Obsidian Black, Seafoam Green of Bay Blue.

Wel of geen hardware-upgrade?

Hoe duidelijk de kleuren van de 8a nu zijn, zo onduidelijk zijn nog z'n specificaties. Eerder ging het gerucht dat de A-serie een flinke upgrade zou worden, maar Android Headlines betwijfelt dat. Zij denken dat het toestel qua hardware erg gelijk zal zijn aan de huidige Pixel 7a.

Dat betekent dus geen 120Hz scherm maar nog altijd een 6,1 inch FHD+ display met 90Hz weergave. Wel krijgt het toestel een processor-upgrade in de vorm van de Tensor G3 die we momenteel ook in de Pixel 8 en 8 Pro vinden.