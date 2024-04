Toont deze advertentie de Google Pixel 8a?

In mei 2024 wordt de Google Pixel 8a verwacht. Hoogstwaarschijnlijk tijdens Google I/O. Het is dus niet gek dat Google al het persmateriaal al klaar heeft liggen. Maar dan moet het die wel geheim houden en daar gaat het bij Google vaker mis. Zo ook nu.

Want Google's eigen telecomprovider Fi Wireless heeft een advertentie gedraaid waarin de Pixel 8a te zien was. De fout is inmiddels hersteld maar niet voordat GSM Arena er screenshots van maakte.

Toont deze advertentie de Pixel 8a?

Reden waarom de bron denkt dat we hier naar de Google Pixel 8a kijken is omdat het gaatje voor de microfoon ontbreekt. Bij de Pixel 8 zit die tussen de camera's en de flitser in. En een Pixel 8 Pro is het al helemaal niet. Die beschikt niet over twee camera's maar over drie. Blijft over de 8a.

Pixel 8a specs

Los van of we hier naar de Pixel 8a kijken of niet, hebben we ook de Pixel 8a specificaties voor je. Dankzij het X-account van Yogesh Brar. Deze insider brengt vaker nieuws over onaangekondigde telefoons. De gemelde specificaties komen overeen met eerdere geruchten, dus alle reden om extra dit serieus te nemen.

6.1 inch FHD+ OLED 120Hz

Tensor G3-processor

128 of 256GB aan opslag

64MP (OIS) + 13MP Ultra Wide

13MP selfiecamera

Android 14

4500 mAh batterij + 27W snelladen

De vermoedelijke aankondigingsdatum van de Google Pixel 8a is dinsdag 14 mei 2024. Dat wordt in het Shoreline Amphitheatre in Mountain View, Californië het jaarlijkse Google I/O gehouden. Tijdens dit ontwikkelaarsfeestje krijgen we een voorproefje van Android 15 en zien we vaker nieuwe Pixel-apparaten.

Verkoopprijs Pixel 8a

De Pixel 8a lijkt dankzij de steviger specificaties een hoge prijskaartje te krijgen. Net als vorig jaar overigens toen de prijs ook al omhoog ging. Ditmaal komt de prijs uit op een bedrag van tussen de 500 en 550 dollar. De Pixel 7a ging vanaf 499 dollar in de verkoop terwijl de Pixel 6a destijds 449 dollar kostte.