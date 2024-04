Lenovo onthult Motorola edge 50 pro met 125W snelladen

Lenovo heeft zojuist in India het eerste model uit de nieuwe edge 50-serie aangekondigd; de edge 50 pro. Dit mid-range toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 7 Gen 3-processor en kan met maximaal 125W extra snel opgeladen worden.

De Motorola edge 50 pro beschikt over een drievoudig camerasysteem dat voorzien is van de nodige AI-mogelijkheden. Eén daarvan is dat je van een foto een thema en bijbehorende achtergrond kunt laten genereren. De edge 50 pro gebruikt hiervoor de kleuren uit je foto.

De Motorola edge 50 pro met Pantone Validated-camera

Volgens Lenovo is de edge 50 pro ook de eerste met een Pantone Validated-camera. Dit zorgt ervoor dat kleuren en huidstinten zo natuurlijkgetrouw mogelijk worden vastgelegd. Dan helpt het dat je scherm ook van hoge kwaliteit is. Dit randloze scherm meet 6,7 inch groot, heeft een resolutie van 1220p en is van het type pOLED voor een extra hoog contrast.

125W TurboPower

Binnenin is gebruik gemaakt van een Snapdragon 7-processor van de derde generatie met tot 12GB aan werkgeheugen (RAM) voor een responsieve gebruikservaring. Lenovo meldt tot 40 uur aan accuduur voor de 4500mAh grote batterij. Deze kan met 125W snel opladen worden, of 50W draadloos via de TurboPower Wireless Charging Stand.

Motorola edge 50 pro in Beauty Black, Moonlight Pearl en Luxe Lavender

De Motorola edge 50 pro ligt in drie kleuren in de winkel; Luxe Lavender, Moonlight Pearl en Black Beauty. Het toestel zal vanaf 8 april in India verkrijgbaar zijn, waarna andere landen hopelijk snel volgen.