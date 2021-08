Xiaomi voor het eerst grootste smartphonefabrikant ter wereld

De vlag kan uit bij het in 2010 opgerichte Xiaomi. Het bedrijf verkocht voor het eerst de meeste smartphones van alle fabrikanten ter wereld, aldus onderzoek van Counterpoint. Xiaomi lost hiermee Samsung af dat jarenlang deze gewilde toppositie innam. De verkopen van Xiaomi stegen in juni met een indrukwekkende 26%.

Jarenlang verkocht Samsung steevast de meeste smartphones wereldwijd. Op enkele maanden na wanneer Apple weer eens een nieuw iPhone-model uitbracht. In de achtergrond bouwde Xiaomi haar marktaandeel steeds verder uit. Intussen heeft het Chinese merk al 800 miljoen telefoons verkocht. De verkoop steeds de laatste maanden zelfs zo hard dat het nu de grootste smartphonefabrikant ter wereld is.

Marktaandeel wereldwijde smartphone-verkopen

Een knappe prestatie maar niet één die mogelijk zou zijn geweest zonder tegenvallende resultaten van Samsung. Het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern kampt met tegenvallende resultaten, zo ook van de Galaxy S21. Volgens een Zuid-Koreaanse beurshandelaar vallen de halfjaarlijkse verkopen 20% achter in vergelijking met de S20 en zelfs 47% ten opzichte van de S10. Apple daarentegen beleeft juist een topjaar maar zit redelijk dicht tegen de release van een nieuwe iPhone aan waardoor verkopen traditioneel lager zijn. Volop kansen dus voor Xiaomi.

Redmi Note-succes

Xiaomi scoort vooral met de Redmi Note-serie. In mei 2021 kondigde Xiaomi aan dat het al 200 miljoen exemplaren van de Redmi Note-familie had verkocht. Van de recent aangekondigde Xiaomi Redmi Note 10 werden in China maar liefst 500.000 exemplaren verkocht in 1 uur tijd. Xiaomi's Redmi Note-modellen onderscheiden zich door een lage prijs, groot scherm en enkele high-end componenten. Ook met de bouwkwaliteit zit het best goed.

