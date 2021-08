Google onthult Pixel 6 en Pixel 6 Pro met eigen Tensor-chip

Na eerder verschenen materiaal heeft Google de toekomstige Pixel 6 en Pixel 6 Pro alvast onthuld. Beide telefoons moeten pas in het najaar officieel worden aangekondigd en in de winkels liggen maar nu al wil Google er het nodige over vertellen. Met name de nieuwe eigen processor.

De meeste bedrijven houden de kaken angstvallig op elkaar als het gaat om onaangekondigde producten. Zelfs wanneer alles al op straat ligt (Samsung ahum). Het altijd wat eigenzinnige Google vindt het echter welletjes geweest nadat het nodige van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro was uitgelekt. Het onthulde alvast beide telefoons en gaven een toelichting.

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro

Het doet ons denken aan de Pixel 4 waarvan Google ook al ver voor de aankondiging het nodige liet zien. En toch gaat Google ditmaal verder. Niet alleen krijgen we het hele toestel nu al te zien, we krijgen specificaties en diverse media hebben de Pixel 6 al mogen gebruiken.

Specificaties Google Pixel 6

Deze aanpak is nodig omdat de nieuwe Pixel wel wat extra uitleg kan gebruiken. Het is namelijk geen gebruikelijke telefoon. Het is de eerste met een door Google zelf ontwikkelde krachtbron onder de motorkap. Voorheen koos Google voor chipsets van Qualcomm, soms vergezeld door eigen chips. Weg is ook het mid-range karakter, beide telefoons zijn high-end vlaggenschepen.

Grootste verschil tussen de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro is het schermformaat en de 4x zoom camera achterop de Pixel 6 Pro. Beiden beschikken over een groothoek- en ultra-groothoekcamera met de vingerafdrukscanner ditmaal in het scherm. De Pixel 6 heeft een maximale schermverversing van 90Hz op een 6,4 inch groot scherm, de Pro krijgt 120Hz op een iets groter 6,7 inch paneel.

Google Tensor

De Google Pixel 6 mag dan de eerste System-on-a-chip (SoC) zijn, het is zeker niet de eerste chip van de zoekmachine. Zo was de Pixel 2 al voorzien van een zelf gemaakte image processor genaamd de Pixel Visual Core (PVC), later opgevolgd door de Pixel Neural Core. En in haar datacenters maakt Google al jarenlang gebruik van de eigen ontwikkelde TPU; Tensor Processing Unit.

Google Tensor

De Tensor is volgens Google namelijk voornamelijk goed in kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML). Deze onderdelen blijven voor de gebruiker meestal onzichtbaar maar worden door de camera veelvuldig gebruikt bijvoorbeeld voor HDR en de nachtmodus. Maar Google denkt ook voordelen te kunnen behalen bij spraakherkenning. Hierop moet de Pixel 6 de concurrentie straks verslaan.

Pixel 6 in de winkels

De Google Pixel 6 met z'n matte aluminium afwerking en de licht gepolijste Pixel 6 Pro met Android 12 worden vanaf het najaar 2021 officieel aangekondigd met alle nog ontbrekende details. Waaronder ook prijzen.

Ontvang een e-mail wanneer de Pixel 6 verkrijgbaar is E-mail