High-end Google Pixel 6 mogelijk al in voorjaar 2021

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat Google nogal zoekende is met een passende strategie voor haar Pixel-telefoons. Snap je hem? Zoekende?! Maar genoeg gekkigheid, Google zou na het overslaan van een high-end Pixel nu toch weer een dergelijk vlaggenschip willen maken. En hij komt mogelijk eerder dan verwacht.

Na jarenlang met een prijzig vlaggenschip uit te komen die het niet kon opnemen tegen de concurrentie liet Google dat idee varen. De Google Pixel 5 is op z'n best een premium mid-range telefoon. Ja hij beschikt over een prima camera maar het scherm is relatief klein, de hardware niet enorm krachtig en ook de batterij is niet bijzonder groot. Op zich prima maar blijkbaar kruipt het Google toch waar het niet gaan kan.

Krijgt de Pixel-serie sneller dan verwacht uitbreiding?

En dus is het gerucht van de dag dat de Pixel 6 wederom een high-end vlaggenschip wordt. En in plaats van in het najaar komt hij mogelijk al ergens in maart 2021 uit, aldus Max Weinbach. Dat is nogal een uitspraak als je het ons vraagt. Max heeft het echter van 2 bronnen gehoord maar is realistisch genoeg om het gerucht in context te plaatsen.

Opvouwbare Pixel

Nu lekte er in augustus 2020 een document uit waarin melding werd gemaakt van een opvouwbare Pixel-telefoon; de Passport. Daarin werd echter nog melding gemaakt van een lancering in het vierde kwartaal van 2021. De Pixel 5a zou ergens in het tweede kwartaal volgen. Dan is een lancering van de Pixel 6 in het eerste kwartaal van 2021 nogal onlogisch. Ons advies is daarom; eerst zien dan geloven. Stel Google zou een high-end Pixel uitbrengen dan is dat nog geen garantie voor een daadwerkelijk goede telefoon. Dat is inmiddels helaas wel gebleken.