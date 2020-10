FD onderzoekt: vergelijkers geven niet altijd het beste advies

Het Financieel Dagblad heeft enkele vergelijkingssites onder de loep genomen. Met name zij die zich bezighouden met autoverzekeringen en mobieletelefoonabonnementen. En wat blijkt? Niet iedere vergelijker is even eerlijk en goedkoop. Maar hoe scoort NieuweMobiel.NL hierin?

In het artikel van het FD wordt een vast zoekopdracht op meerdere vergelijkingswebsites ingevoerd. Het gegeven advies wordt met elkaar vergeleken. Het resultaat is niet altijd consistent. Niet iedere vergelijker geeft het voordeligste resultaat terug. Hoe kan dat en hoe scoort NieuweMobiel.NL hierin?

Het goedkoopste abonnement, van YouFone, staat bovenaan

NieuweMobiel.NL wordt niet bij naam genoemd in het artikel. Voeren wij echter dezelfde zoekopdracht in dan staat het voordeligste abonnement gewoon bovenaan. Van alle 9 geteste deden slechts 2 anderen dat ook. Hieruit mag je concluderen dat we één van de sites zijn die in ieder geval het voordeligste resultaat bovenaan tonen. Waarom is het toch blijkbaar zo moeilijk voor anderen om dit ook te doen?

Een webshop is geen vergelijker

Dat heeft meerdere oorzaken, die het FD terecht aanstipt. Eén is dat sommige vergelijkers helemaal geen vergelijker zijn maar een webshop. Zij verkopen zelf de abonnementen en/of telefoons. Wanneer zij geen rechtstreekse afspraken met providers hebben worden die ook niet getoond. Ook niet wanneer dat het goedkoopste abonnement is.

'Aanbevolen'

Een andere reden, niet genoemd in het artikel, is winstbejag. Veel vergelijkers tonen niet het goedkoopste resultaat bovenaan, maar het resultaat wat het meeste oplevert. Meestal staat er dan in het klein 'tip' of 'aanbevolen' bij. NieuweMobiel.NL doet hier niet aan. Wij tonen altijd het voordeligste abonnement bovenaan, ongeacht hoeveel ons dat oplevert. Uiteindelijk hebben we liever een tevreden klant die terugkomt, dan een dikkere bankrekening.

Vergelijk de vergelijkers

Het FD sluit af met de tip om meerdere vergelijkers met elkaar te vergelijken en dat is een conclusie waar we ons achter scharen. We vergelijken zelf ook regelmatig ons aanbod met andere vergelijkers. En zodra we een goedkoper aanbod vinden dan gaan we aan de slag die toe te voegen en te tonen. Dat houdt ons scherp en bespaart jou geld.