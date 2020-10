Samsung overweegt Galaxy S21 zonder oplader en koptelefoon te leveren

Dit is ongemakkelijk. Na het openlijk bekritiseren van Apple voor het weglaten van een adapter in de iPhone 12-doos overweegt Samsung nu precies hetzelfde. De Galaxy S21 wordt misschien zonder oplader en koptelefoon verkocht.

Apple zei in haar Keynote dit vanwege het milieu te doen. Echter het geeft klanten 3 sterke redenen om toch een nieuwe oplader te kopen. 1: Om gebruik te kunnen maken van de meegeleverde USB-C kabel. 2: Om de maximale snelheid van MagSafe te halen. 3: De hogere oplaadsnelheid van de iPhone 12 te kunnen benutten. Hiermee benadeelt Apple niet alleen het milieu, maar ook haar klanten. Zo ging de prijs van de nieuwe iPhones niet naar beneden. En dat ziet ook Samsung die nu aan hetzelfde zit te denken.

Ai, dit is ongemakkelijk

Apple staat bekend om haar hoge marges op mobiele telefoons en daar kan Samsung wat van leren. Het niet leveren van een koptelefoon in de doos is iets waar we prima mee kunnen leven. En gelet op de ogenschijnlijk hoge verkoopaantallen van de nieuwe iPhones kunnen we ook leven zonder oplader. Dus misschien ontbreekt ook die in de toekomstige doos van de Galaxy S21. Vooralsnog gaat het om geruchten en zolang de S21 niet in de winkel ligt kan alles nog veranderen.

Ongemakkelijk

Het zou wel zeer ironisch zijn mocht Samsung deze stap nemen. Het bekritiseerde Apple namelijk vlak na het uitkomen van de iPhone 12 openlijk op social media. Zo plaatste het een afbeelding van een oplader met daarbij de tekst "included in the box". Maar eerlijk is eerlijk; de eerste geruchten dat Samsung volgende Galaxys zonder oplader zou leveren dateren van voor de lancering van de iPhone 12. Het openlijk bekritiseren van de concurrent is daarom eerder ongemakkelijk dan onterecht. Mogelijk wist de social afdeling nog niet geheel wat de marketing afdeling van plan was.

Niet de eerste keer

Toch is dit niet de eerste dat Samsung concurrent Apple op de hak neemt. Dat begon direct al bij het ontbreken van een uitneembare batterij. Iets wat we uiteindelijk prima konden missen. Ook na het verwijderen van een koptelefoonpoort werd dat besluit belachelijk gemaakt. Enkele generaties later zou Samsung gewoon volgen. Ons advies voor Samsung (en anderen); focus gewoon op jezelf in plaats van zoveel bezig te zijn met de concurrentie. Dat voorkomt gezichtsverlies later.

