Cameramodule toekomstige Samsung Galaxy S21 op de foto

Nu de nieuwe generatie iPhones zijn aangekondigd zijn alle ogen gericht op de Samsung Galaxy S21-serie. Deze moet begin 2021 uitkomen en zal Samsungs antwoord op de iPhone 12 moeten worden. Daarom is ieder beetje nieuws belangrijk en dus ook dit stukje.

Want meer dan een stukje is het ook niet. Letterlijk. We hebben namelijk een foto binnen van de cameramodule van de Galaxy S21. Of eigenlijk is het niet eens de module zelf maar het plaatje er voor. Dat geeft maar weer eens aan hoe belangrijk de S21 gaat worden als zelfs dit al nieuws is.

En toch vertelt dit onderdeel ons dat de eerder uitgelekte render klopt. Tenminste zo lijkt het. Daarop zagen we een langwerpig camera-eiland in de hoek. Links loopt die tot in de zijkant maar rechts loopt hij in een 90 graden hoek af. Als een soort trap. Het onderdeel hierboven heeft zelf de vorm van een dubbele teardrop; een icoonvorm die je in OneUI kunt kiezen met in 2 hoeken een ronding en in de overige 2 hoeken een rechte hoek.

Samsung Galaxy S21 specificaties

De gaten lijken hetzelfde formaat te hebben al zegt dat nog niets over de verwachte cameraresolutie(s) van de Samsung Galaxy S21. Los van deze afbeelding en een eerder verschenen render zijn er nog geen echte specificaties opgedoken. Dat zal ongetwijfeld wel gebeuren de komende tijd. Vooral nu de lancering van het toestel vermoedelijk naar voren is gehaald. We houden nu rekening met een lancering in januari van de S21-serie.

