Huawei kondigt Mate 40-serie aan met beste camera ooit

Het is mogelijk de laatste in z'n soort gelet op de problemen die Huawei heeft om aan onderdelen te komen maar dat achterwege latende; de Huawei Mate 40-serie is hier. Bestaande uit de Mate 40 Pro en Mate 40 Pro+ zet Huawei flink in op prestaties en camera's. Dat blijft niet onopgemerkt; het is zelfs de best geteste camera ooit aldus DXOMark.

De Huawei Mate 40 Pro en Mate 40 Pro+ zijn voor het oog gelijkwaardige telefoons waarbij de nadruk ligt op de camera's. Dat trekt Huawei zelfs door in het ontwerp met een ronde cameramodule wat ze bij Huawei 'Space Ring Design' noemen. Het camerasysteem in beide telefoons werd wederom samen met Leica ontwikkeld.

Mate 40 Pro en Mate 40 Pro+

Beide telefoons beschikken over een primaire camera, ultra-groothoeklens en een telephoto-lens voor zoom. Verschil tussen de Pro en Pro+ zit hem met name in die zoomcamera. De reguliere Pro beschikt over een periscooplens met 10x hybride optische zoom en 50x digitale zoom, de Pro+ rekt dat op naar 20x hybride en 100x digitale zoom. De testers van DXOMark zijn in ieder geval onder de indruk van de camera; ze kennen een score van 136 toe aan de Huawei Mate 40 Pro. De hoogste score tot nu toe van een mobiele telefoon.

Horizon Display en Kirin 9000-chipset

Beide toestellen krijgen verder een 6.76 inch OLED-scherm mee genaamd Horizon Display. Die naam dankt hij aan de 88 graden die hij naar de zijkanten buigt. De verversingssnelheid komt van het paneel komt uit op 90Hz voor extra vloeiende animaties. Binnenin ligt een Kirin 9000-processor die op 5nm gebaseerd is. Het is de meest krachtigste processor van Huawei ooit en beschikt over 5G. De ingebouwde batterij ondersteunt SuperCharge-snelladen tot maximaal 66 Watt bedraad en 50 Watt draadloos. Eventueel kun je de Mate 40-serie ook bedienen met een pen maar die zogenaamde 'M-Pen 2' moet je apart aanschaffen.

EMUI 11 en HMS

Huawei kondigt samen met de Mate 40 Pro en Mate 40 Pro+ haar nieuwe EMUI 11 aan. Deze eigen schil bovenop Android kent verbeterde privacymogelijkheden en intuïtiever bediening. Zoals inmiddels gebruikelijk bij Huawei heb je niet de beschikking over Google-diensten en apps zoals de Play Store, YouTube en GMail. Huawei gebruikt hiervoor alternatieven wat het gebruik iets lastiger maakt maar niet onmogelijk. EMUI 11 kent nauwe integratie met Huawei Mobile Services (HMS) dat een vervanging is van Google Mobile Services. De Huawei Mate 40 Pro ligt vanaf 12 november in de winkel in de kleuren Mystic Silver en Black. De adviesprijs bedraagt een stevige €1.119,99.

