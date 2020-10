Weinig verrassingen op speclijst Samsung Galaxy S21 Ultra

Er is een lijstje met verwachte specificaties opgedoken van de Galaxy S21 Ultra van Samsung. Hierop staan de gebruikelijke eigenschappen voor een hedendaagse telefoon. Weet Samsung ons straks wel te verrassen?

Het antwoord daarop laat nog even op zich wachten. Onderstaande lijst geeft die namelijk niet, daarop staan alleen de gebruikelijke eigenschappen die we van Samsung gewend zijn. Het lijstje is afkomstig van 91mobiles die z'n informatie zegt te hebben van Ishan Agarwal, een bekende lekker op Twitter.

De toekomste S21 Ultra in het zwart

En toch mag verwacht worden dat de Galaxy S21 Ultra de meest uitgebreide telefoon uit de S21-familie gaat worden met de beste en meest indrukwekkende specificaties.

6.8 inch Dynamic AMOLED 2X met 144 Hz

108 MP camera

40 MP selfiecamera

5000 mAh batterij

Snapdragon 875 of Exynos 2100 met 12 GB RAM

De S21 Ultra zou typenummer SM-G988U hebben en intern de codenaam O3 dragen. Qua afmetingen schat men hem in op 165,1 x 75,6 x 8,9 millimeter. Reken je de camera mee dan is hij 10,8 mm dik. Hiermee is hij iets smaller en korter dan de S20 Ultra maar veel verschilt het niet.

S21 Ultra aankondiging

Verwachte kleuren zijn zwart en zilver en de lancering zou ergens in januari 2021 plaatsvinden. Dat is een maand vroeger dan gebruikelijk, mogelijk om de ietwat teleurstellende resultaten van de S20-familie goed te maken. Je zou dan verwachten dat men groots wil uitpakken met indrukwekkende functies en eigenschappen. Mogelijk volgen die nog want uit bovenstaande blijkt dat vooralsnog niet.

