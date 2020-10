Ook uiterlijk Samsung Galaxy S21 Ultra naar verluidt bekend

Na eerder het uiterlijk van de Samsung Galaxy S21 gelekt te hebben is het nu de beurt aan de S21 Ultra. En het nieuwe camerahoekje lijkt een blijvertje.

Je hebt de instap Galaxy S21, de grotere S21+ en als je het helemaal bont wilt maken met de meest uitgebreide specificaties ga je voor de S21 Ultra. Plaatjes van die eerste hadden we al binnen en nu is het dus de beurt aan de laatste. Dat betekent dat afbeeldingen van de S21+ waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten.

Dit moet de Galaxy S21 Ultra worden

Bovenstaand beeldmateriaal is wederom afkomstig van Steve Hemmerstoffer die bronnen dichtbij Samsung's fabriek heeft. Zijn werk is het resultaat van bouwtekeningen die door een CAD-ontwerper omgetoverd worden naar dit soort renders. Doorgaans bieden ze een betrouwbare kijk op het eindresultaat.

Camerazoom

We zien een op de S21 lijkend toestel maar dan met 4 camera's achterop. Het scherm is in tegenstelling tot de S21 niet plat maar wel iets afgerond nabij de randen. Achterop de S21 Ultra zien we een extra camerasensor, mogelijk om optische mee in te zoomen. Het camera-hoekje is hiermee nog groter geworden en neemt bijna een kwart van de achterkant in beslag.

Exacte specificaties zijn altijd lastig af te leiden aan dit soort beelden dus het wachten is op een officiële lancering. Mogelijk komt die eerder dan verwacht. Kondigt Samsung doorgaans haar nieuwe vlaggenschepen in februari aan, voor 2021 vervroegt Samsung dat mogelijk al naar Januari.