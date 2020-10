Uiterlijk en details Huawei Mate 40-serie druppelen binnen

We zien ze weliswaar steeds minder vaak maar Huawei maakt nog steeds telefoons. Sterker nog, het weet nog altijd te verbazen met nieuwe ontwerpen en high-end specificaties. Zo blijkt ook vandaag weer wanneer we naar dit uitgelekte materiaal kijken van de Mate 40, Mate 40 Pro en Mate 40 RS.

de Huawei Mate-serie is een beetje wat de Galaxy Note voor Samsung is, maar dan zonder pennetje. Grote telefoons van premium materialen en high-end specificaties. Inmiddels druppelt er steeds meer informatie binnen over waaronder afbeeldingen. De serie bestaat vermoedelijk uit de volgende leden; de Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ en dan komt er naar verwachting ook nog een speciale gelimiteerde Mate 40 RS Porsche-editie uit.

De Huawei Mate 40 Pro

Voordat we beginnen willen we je verwachtingen temperen. Het is nog onduidelijk of deze modellen buiten China verkocht gaan worden. De Mate 30 en 30 Pro hebben we hier namelijk nooit gespot. Mocht het wel zover komen dan kunnen we rekening houden met een toestel tussen de 4 en 6 camera's achterop. Uit afbeeldingen van de Mate 40 Pro blijkt dat deze in een rond camera-eiland liggen.

Hexagonale camera

Er gaan echter ook plaatjes rond met een hexagonaal camera-eiland, mogelijk van de Huawei Mate 40 Pro+ maar zekerheid daarover hebben we niet. Wel zien we hier wat lijkt op een periscoop-camera wat suggereert dat het een uitgebreider model is.

Qua scherm houden we rekening met een paneel van rond de 6,7 inch, mogelijk een Waterfall Display, met tenminste 90Hz verversingssnelheid en een eigen Kirin 9000-processor op 5nm. Dat zou dan de laatste chip zijn die Huawei zelf heeft kunnen fabriceren voor het definitief ingaan van het Amerikaanse handelsverbod. De toestellen draaien weliswaar Android 10 maar hebben niet de beschikking over Google-diensten.

Mate 40 aankondiging

Volgens eerdere berichten houdt Huawei op donderdag 22 oktober een persevent waarop de Mate 40-serie aangekondigd gaat worden. Dat online evenement start om 14:00 CEST waarna op 30 oktober de verkoop moet starten. Die zal eerst in thuisland China plaatsvinden en nog onduidelijk is wanneer we elders in de wereld de Mate 40 in de winkels zullen aantreffen.

