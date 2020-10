Lancering OnePlus 9 in maart 2021 verwacht, maand eerder dan gebruikelijk

OnePlus heeft nog maar kort de 8T uitgebracht maar is intussen hard bezig met diens opvolger; de OnePlus 9. De beoogde releasedatum daarvan lijkt vervroegd te zijn, mogelijk om meer in lijn te lopen met Samsung releaseplanning.

OnePlus heeft er afgelopen jaar een concurrent bij gekregen. De Galaxy S20 FE van Samsung zit in hetzelfde vaarwater als de 8T. En als we per se moesten kiezen tussen beiden dan neigen we ook naar Samsung's inzending. Die heeft iets volwassener software, betere camera-prestaties, kan draadloos opgeladen worden en heeft een officiële waterdichte IP-rating. Tijd dus voor OnePlus om de zeilen bij te zetten.

Net uit maar de opvolger van de 8T komt er aan

Het gerucht nu is dat OnePlus de lancering van de OnePlus 9 met een maand naar voren heeft gehaald. Mogelijk komt het toestel dan al in maart 2021 uit. Daarmee sluit OnePlus ook beter aan bij Samsung's releaseplanning die normaliter in februari haar nieuwe vlaggenschepen aankondigt. Nu gaat over de Galaxy S21 ook het gerucht dat dat naar voren is gehaald dus heeft OnePlus nog een extra reden om haar lancering te vervroegen.

OnePlus 9 geruchten

Veel geruchten over de OnePlus 9, die codenaam Lemonade heeft, zijn er nog niet. Het is goed mogelijk dat hij gebruikmaakt van de verwachte Snapdragon 875 van Qualcomm maar dat is een open deur. OnePlus maakt veelal gebruik van de nieuwste chipset voor haar vlaggenschip. Of OnePlus in 2021 wel een Pro-variant uitbrengt is nog even afwachten. Met de OnePlus 8T-generatie sloeg het de Pro-versie over. Op zich geen drama want de 8 Pro biedt nog altijd voordelen ten opzichte van de 8T, met name op camerazoom.

