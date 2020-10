OnePlus toont 2 voordeliger Nord-modellen; N100 en N10 5G

Niet dat de OnePlus Nord zo'n ongelooflijk dure telefoon was, maar mocht het toch nog steeds boven je budget liggen dan heeft het nu ook de N100 en N10 5G aangekondigd. Een tweetal goedkopere modellen met IPS-schermen, Snapdragon-processor en een vingerafdrukscanner op de achterkant.

Goedkoopste van het stel is de OnePlus Nord N100. Met een vanaf-prijs van 199 euro kost hij de helft van een OnePlus Nord. Je krijgt hiervoor een 6,52 inch scherm terug, 13MP camera, een Snapdragon 460 met 4GB aan RAM en 64GB opslaggeheugen. De batterij is met 5000 mAh nog altijd aan de grote kant en hij is met 13 Watt snel op te laden.

De Nord N100 in Midnight Frost

OnePlus N10 5G

De OnePlus Nord N10 5G zit qua prijs tussen de N100 en de Nord in al scheelt het niet veel. Met een vanaf-prijs van 349 euro krijg je een nog groter 6,49 inch scherm met 90 Hz verversingssnelheid, 64MP camera + ultra-groothoekcamera met 119° lens + macro en monochroom, een Snapdragon 690 met 6 GB aan RAM en 128 GB opslag. Dat laatste is bovendien uitbreidbaar, iets wat bij de Nord nog niet kon. De batterij is met 4300 mAh aan de royale kant en hij ondersteunt 30 Watt snelladen (Warp Charge 30T).

De Nord N10 in Midnight Ice

Grote verschil met de Nord zijn de schermtechniek (IPS in plaats van AMOLED) en de plaats van de vingerafdrukscanner. Bij de Nord zit die nog in het scherm terwijl bij de N10 en N100 die achterop het toestel zit. Toch kennen de goedkopere Nord-modellen ook voordelen. Zo zitten daar stereo speakers op en zijn de batterijen groter. OnePlus hoopt de nieuwe Nords vanaf 10 november in de winkels te hebben.

