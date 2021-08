Motorola keert met edge 20-serie terug naar high-end markt

Motorola heeft haar nieuwe edge 20-serie onthuld bestaande uit de edge 20, edge 20 Pro en edge 20 Lite. Alle drie krijgen een groot 6,7 inch scherm, een 108MP camera, 5G-ondersteuning en 3 totaal verschillende prijzen.

Motorola had zich al lange tijd niet meer begeven op de high-end markt. De nieuwe edge 20-serie brengt daar verandering in. De edge 20 en edge 20 Pro zijn de natuurlijke opvolgers van de edge en edge+ die begin 2020 uitkwamen. De edge 20 Lite is een geheel nieuw model binnen de edge-lijn.

De nieuwe Motorola edge 20 serie

De Motorola edge 20 Lite beschikt net als z'n twee grote broers over een 6,7 inch OLED-scherm maar met een 90Hz verversing waar de overige edge 20-modellen over 144 Hz beschikken. Het is met een verkoopprijs van 349 euro de voordeligste van het trio maar beschikt wel over de grootste batterijcapaciteit: 5000 mAh. Bovendien is hij net als de overige modellen uitgerust met een 108MP camerasensor. Hij heeft verder een 8MP camera met ultra-groothoeklens en een 2MP dieptecamera.

Motorola edge 20

Ster van de show is echter de Motorola edge 20. Dit is tevens het dunste model; 6,99 millimeter. De cameramodule steekt ook minimaal uit voor een gestroomlijnd ontwerp. De 108MP camera van de edge 20 kan 30x inzoomen (Super Zoom) en beschikt over een macro-functie voor extreme close-ups.

De Motorola edge 20 in Frosted White

Deze edge 20 wordt aangedreven door een Snapdragon 778G-processor met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De batterij meet een capaciteit van 4000 mAh en kan met maximaal 30W snel opgeladen worden. De prijs van dit model bedraagt 499 euro.

Motorola edge 20 Pro

En dan is daar nog het ultieme vlaggenschip; de edge 20 Pro. Ook dit model is uitgerust met een 6,7 inch groot OLED-scherm met 10-bits kleurenweergave, 108MP camera en 5G-ondersteuning. Verschillen zijn echter de krachtiger processor (Qualcomm Snapdragon 870), de batterijcapaciteit (4500 mAh), het grotere opslaggeheugen (256GB) en meer werkgeheugen (12GB).

De Motorola edge 20 Pro in Midnight Blue

Het is verder de eerste Motorola-telefoon met een periscooplens voor 5x optische zoom. Het is ook de eerste Motorola die video in 8K-kwaliteit kan opnemen. De vanaf-prijs bedraagt 699 euro en dat is voor een Android-vlaggenschip zeer concurrerend te noemen. De edge 20 en edge 20 Pro moeten vanaf eind augustus verkrijgbaar zijn, de edge 20 Lite laat zich niet voor begin september zien.

