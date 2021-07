Nokia XR20 aangekondigd: robuust met 4 jaar updates

HMD Global heeft een nieuwe Nokia smartphone aangekondigd die tegen een stootje kan. De Nokia XR20 is robuust, waterdicht en krijgt nog jarenlang updates.

HMD Global geeft de Nokia XR20 een belofte mee: 4 jaar lang maandelijks beveilingsupdates, 3 jaar Android-upgrades en een verlengde garantie van 3 jaar. Hiermee lijkt de XR20 de nodige jaartjes mee te kunnen. Dan moet hij die wel overleven maar dat lijkt wel te lukken. De behuizing is zowel robuust als water- en stofbestendig uitgevoerd.

De Nokia XR20 in Ultra Blue en Granite Grey

Nog niet eerder kondigde HMD Global zo'n robuuste smartphone aan. Zo krijgt de Nokia XR20 een MIL-STD-810H behuizing met IP68 rating. Hij is hierdoor valbestendig tot 1,8 meter, waterdicht voor 1 uur en bestand tegen temperaturen van -20 tot 55°C. De voorzijde wordt beschermd door Gorilla Glass Victus.

Nokia XR20 specificaties, prijs en beschikbaarheid

De aanwezigheid van 5G maakt hem levensloopbestendig. HMD Global heeft hiervoor gebruik gemaakt van een Snapdragon 480-processor met de keuze uit 4/64GB of 6/128GB aan RAM/opslaggeheugen. Achterop zit een dubbele camera: 48 en 13MP met Zeiss-lenzen. Voorop zit een 8MP exemplaar. De batterij meet 4630 mAh groot en kan draadloos en bedraad opgeladen worden met respectievelijk 15 en 18 Watt.

Voetballer Roberto Carlos test robuustheid Nokia XR20

De met Android 11 uitgekomen XR20 krijgt nog tenminste 3 Android-upgrades met voor de komende 4 jaren een maandelijkse beveiligingsupdate. Dat moet het prijskaartje van 499 wat aangenamer maken. Wat daarbij niet helpt (maar het milieu wel) is dat een oplader in de doos ontbreekt. Die kun je los bij Nokia aanschaffen. HMD Global belooft de opbrengst te doneren aan Clear Rivers; een non-profitorganisatie die plastic vervuiling tegengaat. De XR20 ligt vanaf eind augustus in de winkel in de kleuren Ultra Blue en Granite Grey.