Gelekt ontwerp Google Pixel 6 toont vernieuwde camera

Google lijkt wederom op punt te staan om de Pixel-lijn overhoop te gooien. Na de introductie van de Pixel 5 waarbij vooral het ontbreken van een groter XL-vlaggenschip opviel, is het ditmaal de beurt aan de Pixel 6 met een geheel nieuw ontwerp. Hierbij lijkt vooral de focus te liggen op een geheel vernieuwde cameramodule.

Dat alles blijkt op renders die in opdracht van YouTuber Jon Prosser zijn gemaakt. Nu hebben we geen al te hoge pet op van Prosser maar de echtheid van de beelden worden bevestigd door Max Weinbach, al zouden de kleuren niet overeenkomen met de werkelijkheid. Daar kunnen we op zich mee leven. Twee dingen vallen meteen op; de eigenzinnige cameramodule en de aanwezigheid van een groter formaat.

2 formaten, nieuwe cameramodule

We beginnen met die cameramodule. Wat te doen met almaar groter wordende camerasensoren? Bij de eerste generatie Pixel-telefoons paste Google en taps toe lopende behuizing toe. Hierdoor stak de cameramodule niet uit wat een glad geheel opleverde. Modules zijn inmiddels zo dik geworden (en wij gewend aan dunne telefoons) dat veel fabrikanten ervoor kiezen om de module dan maar uit te laten steken. Weer anderen plaatsen ze de camera(s) op een eiland die uitsteekt. Google lijkt met de Pixel 6 voor een geheel eigenzinnige oplossing te kiezen; een balk over de gehele lengte.

Dat ziet er misschien wat gek uit maar het idee daarachter is dat allerminst. Het nadeel namelijk van een camera in de hoek die uitsteekt is dat hij wiebelt zodra je hem op een tafel legt. En dat is best vervelend. Bij Google's oplossing is dat probleem verholpen. Bovendien ziet het er erg kenmerkend uit, je herkent daardoor een Pixel 6 meteen. En ook dat is wat waard.

Het tweede opvallende aan dit lek; twee formaten. Iets waar Google juist van afgestapt was bij de Pixel 5. Ja de enigszins vergelijkbare Pixel 4a 5G kan gezien worden als de Pixel 5 XL maar die is dan weer niet waterdicht. Of de Pixel 6 en diens grotere broertje ook gelijkwaardige en vlaggenschipwaardige hardware krijgen is nog maar de vraag. Het gerucht gaat dat Google werkt aan een eigen chipset, mogelijk ter vervanging van de Snapdragon-chipsets van Qualcomm. Onduidelijk is nog of die in de Pixel 6-serie te vinden zullen zijn.

Pixel 6 XL of Pixel 6 Pro?

Een naam voor de grotere Pixel laat zich raden; 'Pixel 6 XL'. Toch gebruik Prosser de naam 'Pixel 6 Pro'. Als Google inderdaad kiest voor een Pro-uitvoering dan suggereert dat een verschil in specificaties, naast het grotere scherm natuurlijk. Erg voor de hand ligt dat allemaal niet maar we laten ons graag tegenspreken. We hebben ook nog wel even tijd in de tussentijd; een aankondiging wordt niet voor het najaar van 2021 verwacht.