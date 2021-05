Kleurrijke Samsung Galaxy A22 laat zich vroegtijdig zien

Er zijn beelden verschenen van de Galaxy A22 in een 4G en een 5G-variant. Beide modellen verschillen nog meer qua specificaties. Zo krijgt de eerste een viervoudige camera terwijl de 5G-versie er met drie camera's vandoor gaat.

De voorzijde van de Samsung Galaxy A22 4G en de Galaxy A22 5G lijken identiek aan elkaar: een 6,4 inch groot scherm met bovenin een V-vormige inkeping. Op zichzelf is dat al opvallend; de A21s beschikt nog over een ietwat moderner schermgat. Ook bij de onlangs geïntroduceerde M12 gaf Samsung de voorkeur aan een notch boven een punch hole.

De Galaxy A22 4G in al z'n toekomstige kleuren

Los van het gelijke schermformaat houden de gelijkenissen tussen de A22 4G en A22 5G op. De 4G-versie heeft een HD+ resolutie op een AMOLED-paneel terwijl de A22 5G een hogere FHD+ resolutie heeft op een LCD-paneel. Zoals het er nu naar uit ziet draaien beide schermen een maximale verversingssnelheid van 60Hz. Vloeiender animaties van 90Hz of hoger blijven hierdoor nog (even) exclusief voor duurdere Galaxy-modellen.

Verschil in camera's

Ook achterop vinden we verschillen terug. Zo krijgt de 4G-uitvoering van de Galaxy A22 een viervoudige camera (48+5+2+2MP) met een 2MP camera minder voor de 5G-uitvoering. Mogelijk is dat gedaan om de kosten van beide modellen gelijk te houden, al blijft dat voor nu gissen. Voorop vinden we wel in beide gevallen een 13MP selfiecamera terug.

En de Galaxy A22 5G

Galaxy A22 in de winkel

Verwacht wordt dat de Galaxy A22 4G aangedreven wordt door een Helio G80-chipset van MediaTek. De Galaxy A22 5G heeft naar verwachting een MediaTek Dimensity 700 onder de motorkap. Beide uitvoeringen krijgen een keurige 5000mAh batterij mee met 15W snelladen. Nu moet Samsung beiden alleen nog even aankondigen. Dat zal gebeuren in de kleuren wit, zwart, paars en groen. Wanneer en voor hoeveel we de A22 kunnen kopen is nog even afwachten.

