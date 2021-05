Vermeende foto’s tonen Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3

We hebben mogelijk een kijkje gekregen op de toekomstige Flip 3 en Fold 3. Deze 2 nieuwe opvouwbare telefoons uit de Galaxy Z-serie zijn nog niet aangekondigd maar dat laat mogelijk niet lang meer op zich duren. De beelden lijken afkomstig uit een promotievideo, al houden we nog even een slag om de arm.

De beelden zijn afkomstig van een aantal nog niet erg bekende bronnen. We kunnen dus niet garant staan voor de echtheid ervan. Het lek begint bij de Galaxy Z Flip 3; de derde iteratie van Samsung's clamshell foldable. Samsung slaat de Z Flip 2 over, al kan de 5G-versie van Z Flip gezien worden als de 2e Flip.

De Galaxy Z Flip 3 in z'n toekomstige kleuren

Voor de Z Flip 3 lijkt Samsung een tweetonig ontwerp toe te passen. Hierdoor lijkt hij wel wat op vroegere Pixel-telefoons. Eerder werd nog gedacht dat Samsung wellicht dezelfde Contour Cut Camera stijl zou toepassen als bij de S21. Daar lijkt geen sprake van. Mogelijk om het secundaire scherm beter te integreren in het ontwerp. Op de Z Flip is die nog erg opvallend aanwezig. Het lek laat ook duidelijk zien dat het scherm een stuk groter wordt, iets waar al rekening mee werd gehouden. In plaats van slechts 2 rijen tekst zien we in het voorbeeld tenminste 5 terug.

Flink meer ruimte op secundaire scherm

Meer kleuropties voor Flip 3

Ook lijkt de opvouwbare Flip 3 in tenminste 4 verschillende kleuren uit te komen; wit, grijs, paars en blauw/groen. De vorige generatie was nog in slechts 2 kleuren beschikbaar; Mystic Bronze en Mystic Grey. Specificaties geeft de bron niet behalve wat zichtbaar is op de beelden. Daar lezen we nog wel dat het toestel gehuld is in het nieuwe Gorilla Glass Victus. Het scharnier lijkt ook anders en is mogelijk nog steviger met meer bescherming tegen stof en vuil.

Fold 3 eerste met Under Display Camera

Ook de toekomstige Galaxy Z Fold 3 krijgt het steviger Gorilla Glass Victus met een nieuw scharnier. Grootste blikvanger lijkt echter de selfiecamera die ditmaal onzichtbaar onder het scherm verwerkt is. Hiermee is de Fold 3 de eerste met een zogenaamde Under Display Camera.

Under Display Camera op de Z Fold 3

Achterop de opvolger van de Fold 2 lijkt ruimte te zijn gemaakt voor 3 camera's. Gek genoeg ook hier geen Contour Cut Camera. Waarom precies moet blijken wanneer Samsung de Fold 3 aankondigt. De enige reden die wij voor nu kunnen verzinnen is omdat het toestel misschien wat te dik oogt. Maar laten we vooral wachten totdat Samsung beide telefoons officieel aankondigt, tot die tijd is alles nog onzeker.

Alweer een nieuw camera-ontwerp

Van de Fold3 wordt verder verwacht dat het de eerste Fold is met ondersteuning voor Samsung's S Pen. Hierdoor kun je hem niet alleen bedienen met een stylus maar ook aantekeningen mee maken. Ideaal voor zo'n groot scherm. Ook gaat het gerucht dat de Galaxy Fold 3 de eerste opvouwbare telefoon is met een waterdichte IP-rating. Daarvoor zouden wel de nodige wijzigingen nodig zijn met name aan het scharnier. De lancering van beide telefoons lijkt ergens rond juni/juli plaats te vinden. In de tussentijd kan nog genoeg veranderen.

