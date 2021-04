Samsung Galaxy Z Fold 3 krijgt geen apart slot voor S Pen

We hebben goed nieuws over de aankomende Galaxy Z Fold 3 en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de volgende generatie opvouwbare Galaxy ondersteuning krijgt voor de S Pen stylus. Het slechte nieuws; die kun je helaas niet in het toestel zelf bewaren.

Hoe groter het scherm, hoe meer nut een pen heeft. Logisch dus dat de aankomende Galaxy Z Fold 3 ondersteuning heeft voor de Samsung's eigen S Pen. Dergelijke geruchten gingen al langer. En onlangs werd duidelijk dat de Fold 3 een iets kleinere batterij heeft dan z'n voorganger; de Fold 2. Dat moest natuurlijk wel om ruimte te creëren voor diezelfde S Pen.

Net als bij de S21 Ultra kun je de S Pen niet in het toestel bewaren

Het gerucht vandaag is dat dit niet het geval is. Net als bij de Galaxy S21 Ultra bewaar je de pen niet in het toestel zelf. Het is niet uitgesloten dat Samsung met een accessoire komt waarin je de pen wel kunt bewaren, maar in het toestel zoals bij de Note 20 gaat niet. Naar een reden kunnen we momenteel alleen gissen. Volgens berichten van Naver.com zou het liggen aan problemen met de waterdichtheid. Naast de S Pen zelf zou er nog meer ruimte binnenin nodig zijn om water en stof buiten te houden. Ruimte die er simpelweg niet is.

Problemen implementatie S Pen

En toch is het al een prestatie op zich als het Samsung lukt om de Fold3 compatible te krijgen met de S Pen. Het opvouwbare scherm is namelijk veel kwetsbaarder dan een hard volledig glazen scherm. De penpunt moet het oppervlakte niet bekrassen en ook stevig drukken moet hem niet beschadigen. Blijkbaar heeft Samsung al deze problemen opgelost en is het wachten nu op z'n lancering. Die wordt eerder dan normaal verwacht. De massaproductie van het toestel staat gepland voor juni.