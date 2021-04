Apple brengt paarse lentekleur naar iPhone 12

Tijdens Apple's voorjaarsevenement heeft het een nieuwe kleur voor de iPhone 12 en iPhone 12 mini aangekondigd. Gebruikelijk is dat niet; nieuwe iPhone-kleuren worden meestal gelijktijdig met een nieuwe iPhone aangekondigd. Tussentijds niet.

De paarse uitvoering van de iPhone 12 en iPhone 12 mini volgt op de bestaande kleuren Blue, Green, Product RED, White en Black. Zoveel kleur is niet gebruikelijk bij Apple. We weten nog goed de tijden dat de iPhone in slechts 1 kleur beschikbaar was.

De paarse iPhone 12 is vanaf vrijdag 23 april als pre-order te bestellen. De eerste exemplaren worden vrijdag 30 april verscheept. Prijzen blijven zoals je gewend bent. Nieuwe kleuren voor de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max werden niet aangekondigd.

Nieuwe MagSafe hoesjes

Naast een nieuwe kleur iPhone kondigde Apple ook nieuwe kleuren voor MagSafe accessoires aan. Het gaat om de MagSafe lederen case, sleeve en siliconen case. De eerste 2 komen straks in een bijbehorende paarse kleur uit genaamd Deep Violet. De siliconen case is straks verkrijgbaar in Capri Blue, Pistachio, Cantaloupe en Amethyst.