Lenovo kondigt Motorola Moto G60 met 6000mAh accu aan

Lenovo heeft een nieuw Moto G-toestel aangekondigd. De Moto G60 heeft een spannend nieuw uiterlijk, een 108MP camera, een 6000 mAh grote batterij en een redelijk krachtige 5G-processor. Er is alleen één maar.

Beelden van de Moto G60 doken eerder al op. Ze lieten een nieuw spannend uiterlijk zien, met meerdere kleuren. De G60 beschikt achterop over een drievoudige camera met maximaal 108MP, een groothoeklens en Macro Vision-lens waarmee je 4x kunt inzoomen op kleine objecten.

De Moto G60 in 2 kleuren

Voorop de Moto G60 vinden we een 6,78 inch FHD+ scherm met bovenin een schermgat voor de 13MP selfiecamera. Bijzonder aan het scherm is de hoge 120Hz verversingssnelheid. Hierdoor ogen animaties vloeiend en voelt het toestel snel aan. Het Max Vision is kleurrijk en ondersteunt HDR10.

6000mAh batterij

Het meest bijzondere aan de Motorola Moto G60 vinden we echter binnenin. Daar zit een grote 6000 mAh batterij met TurboPower snelladen. Met maximaal 20 Watt is dat overigens nauwelijks snelladen te noemen. Volledig opladen duurt alsnog uren maar kortstondig aan de lader zorgt wel voor uren gebruik. Verder binnenin zit een Snapdragon 732G processor met 5G-ondersteuning. Dit is een redelijk krachtige chipset voor mid-range telefoons.

Moto G60 in de winkel

De Moto G60 is voorlopig alleen in India en Mexico te koop. Andere landen volgen later maar onduidelijk is nog welke. Prijzen zijn niet bekend gemaakt.