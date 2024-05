Motorola razr 50 Ultra kan razendsnel opladen

Over niet al te lange tijd wordt de Motorola razr 50 Ultra van Lenovo verwacht. Dit nieuwe klaptoestel kan iets wat nog geen andere klaptelefoon kan. Namelijk met 68W snelladen.

Dit blijkt uit een verschenen rapport van 3C. Deze Chinese goedkeuringsinstantie heeft een exemplaar van de razr 50 Ultra in handen gehad en doet daarover nu verslag. Hierdoor leren we meer over z'n toekomstige specificaties.

Eerder verschenen plaatjes van de razr 50 Ultra

Het gaat dan met name om hoe snel de Motorola razr 50 Ultra kan opladen. Dit kan met 15, 27, 45 of 68 Watt. Hiermee heeft Motorola een primeur in handen. Nog nooit kon je een klaptelefoon zo snel opladen.

Aan de afbeeldingen kunnen we afleiden dat de opvolger van de razr 40 ultra een groter 4" coverscreen krijgt en een nieuwe pink/gold uitvoering. Daarnaast gaan we er vanuit dat Motorola de razr 50 ultra vlaggenschip waardige eigenschappen geeft waaronder een nieuwe Snapdragon 8-processor.

Razr 50-serie aankondiging

De lancering van de Motorola razr 50 Ultra staat samen met die van de razr 50 gepland voor juni 2024. Naast 3C is het toestel al bij andere goedkeuringsinstanties verschenen waardoor niets meer in de weg staat voor een lancering.

