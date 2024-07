Video bewijst; vouw Samsung Galaxy Z Flip 6 minder zichtbaar

Zack Nelson van het bekende YouTube-kanaal JerryRigEverything heeft de Samsung Galaxy Z Flip 6 onderworpen aan een teardown. Aan het einde van z'n video is de Flip 6 volledig kapot maar aan het begin zien we een vergelijking met de Flip 5. En dan valt goed op hoe minder zichtbaar de vouw geworden is.

De video's van JerryRigEverything doen ons altijd een beetje zeer. We zien een perfect werkend toestel volledig verwoest worden. Volgens Zack is dat voor een goed doel; het behoudt mensen van de aanschaf van een slecht gefabriceerde telefoon.

En alhoewel Zack geen fan is van de Samsung Flip-telefoons, is hij wel onder de indruk van de bouwkwaliteit. Zo merkt hij op dat de kleine borstels die weerhouden dat stof bij het scharnier komt verdwenen zijn. En toch ontvangt de Galaxy Z Flip 6 een stofbestendige IP48 rating.

Minder zichtbare vouw

Maar het meest opvallend aan de video is de schermvergelijking met de Flip 5. De vouw was tot aan de de Z Flip5 altijd redelijk zichtbaar. Daar lijkt Samsung met de Flip6 wat aan gedaan te hebben. Die valt namelijk veel minder op.

Flip5 links, Flip6 rechts

Volgens Zack komt dit wellicht door de aanwezigheid van Shear Thickening Fluid (STF). Deze laag is sinds de Flip 6 extra toegevoegd en moet schermvervorming minimaliseren. En zo te zien doet STF z'n werk goed; de vouw is nagenoeg niet zichtbaar.