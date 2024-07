Inklapbare Xiaomi Mix Flip komt toch naar Europa

De verticaal te vouwen Xiaomi Mix Flip, met z'n 4-inch groot coverscherm, wordt toch buiten China uitgebracht. De Mix Flip krijgt een beperkte Europese lancering waarbij in ieder geval 5 landen in Oost- en Centraal-Europa geselecteerd zijn.

Xiaomi onthulde de Mix Flip samen met de Mix Fold 4 op 19 juli op een event in het ShouGang Stadium in China. De Fold 4 kan horizontaal opengevouwen worden, terwijl de Flip de eerste Xiaomi is die verticaal in te klappen is.

De Xiaomi Mix Flip straks ook in Europese handen

En met z'n 4,01 inch grote coverscherm valt de Xiaomi Mix Flip meteen op. Ter vergelijking; het scherm op de Galaxy Z Flip 6 meet een diagonaal van 3,4 inch. Ook wist Xiaomi een relatief grote batterij in de Flip te lepelen; een 4780 mAh variant. Xiaomi laat de 4000 mAh batterij van de Samsung Flip6 ver achter zich.

Ook buiten China

Alhoewel beide telefoons in eerste instantie voor de Chinese markt werden aangekondigd komt de Mix Flip nu ook daar buiten uit. In ieder geval in een vijftal Europese landen die zich in Oost- en Centraal-Europa bevinden. Of het toestel ook naar West-Europa komt weten we nog niet, daarover hebben we vragen aan Xiaomi gesteld.

Xiaomi Mix Flip adviesprijs

De Chinese versie van de Mix Flip kreeg een omgerekende adviesprijs mee van rond de 760 euro. Wie denkt een goedkoop alternatief voor de Samsung Z Flip te hebben gevonden komt bedrogen uit. De Europese versie moet zo'n 1330 euro kosten.