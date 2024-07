Samsung Galaxy Z Flip 6: door de jaren heen 20% grotere accu gekregen

Vooruitgang gaat soms met sprongen, soms met stapjes. Samsung heeft met de lancering van de Flip 6 weer zo'n stap gezet. Net als vorig jaar. Maar inmiddels tellen al die stapjes bij elkaar flink op. We hebben het over de batterij.

Samsung lanceerde afgelopen week de Galaxy Z Flip 6 met een 4000 mAh grote ingebouwde batterij. Dat is een bescheiden 8% meer dan in de Flip 5. Gaan we terug naar de allereerste Flip uit 2020 dan is het zelfs een indrukwekkende 21% meer.

Ook 's avonds nog batterij over met de Flip 6

De batterij van de Flip is altijd een pijnpunt geweest. Dat komt omdat het scherm altijd de grootste energieslurper van een batterij is. En hoe groter het scherm, hoe sneller het bergafwaarts gaat met de accuduur. Het scherm in de Flip is altijd al 6,7 inch groot geweest.

Flip door de jaren heen

Natuurlijk is de batterijcapaciteit slechts één van de vele factoren die de batterijduur bepalen. Het door de jaren heen vergroten van de batterij helpt natuurlijk wel. Daar waar je tot en met de Galaxy Z Flip 4 de dag nauwelijks haalde zal dat vanaf de Flip 6 in de meeste gevallen wel lukken.

Van de eerste Flip (2020) tot de Flip6 (2024)

Bovenstaande afbeelding, waarbij de afmetingen op schaal zijn, illustreert ook goed dat aan het formaat niet veel veranderd is. De breedte en lengte zijn min of meer gelijk gebleven, maar dat geldt niet voor de dikte. Daar schaafde Samsung door de jaren heen maar liefst 2,4 millimeter vanaf.