Sony Xperia 5 VI vroegtijdig te zien dankzij hoesjesmaker

Na de introductie van de Xperia 1 VI en Xperia 10 VI is de eerstvolgende Sony-telefoon die verwacht wordt de Xperia 5 VI. En die laat zich vandaag grotendeels zien. Een fabrikant van telefoonhoesjes geeft ons de eerste foto's.

De Sony Xperia 5 VI zit qua specificaties tussen de high-end Xperia 1 VI en goedkopere Xperia 10 VI in. Al erft het toestel meer genen van de Xperia 1 Mark 6 dan van de 10 VI. Iets wat we ook in de prijs terug zullen zien.

De Sony Xperia 5 VI in een Spigen-hoesje

Mocht Sony de 5 VI aankondigen, dan heeft Spigen alvast een bijbehorend hoesje gereed. Spigen biedt zelfs bovenstaand product al aan bij een Duitse retailer, inclusief afbeelding van Sony's nog onaangekondigde telefoon.

Nieuwe LED-flitser

De afbeeldingen leren ons dat de Sony Xperia 5 VI nog altijd balken boven en onder het scherm hebben, net als huidige Xperia-telefoons. Achterop zitten twee camera's maar de flitser is anders van vorm.

Vergeleken met de Xperia 5 V beschikt het toestel nog altijd over een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Ook vinden we rechts de volumeknoppen en een camera-sluiterknop. Bovenop zien we een 3.5mm audiopoort met onderop een USB-C poort voor opladen.

Als eerste de Sony Xperia 5 VI hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Exacte specificaties zoals de schermresolutie, de processortype en welke camera's het toestel heeft zijn nog onbekend. Het wachten is op een officiële onthulling van Sony. Deze wordt in september van 2024 verwacht.