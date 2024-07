Neem een kijkje binnenin de Sony Xperia 1 VI met z'n nieuwe telelens

Het slopen van een nieuwe mobiel is niet het eerste wat in ons opkomt, maar de jongens en meisjes van WekiHome zitten duidelijk anders in elkaar. Zij kochten een Xperia 1 VI en pakten de schroevendraaier erbij. Het resultaat zie je hier.

Ondanks dat de Sony Xperia 1 VI net uit is, is het model in dat in deze video ontleed wordt niet nieuw maar tweedehands. Kapot was hij echter niet en dus leek hij ook voor andere doeleinden gebruikt te kunnen worden. Jammer, maar het levert wel interessante beelden op.

Voor wie hetzelfde met zijn Xperia 1 VI van plan is, legt de video stap-voor-stap uit hoe je het toestel openmaakt. Hierna wordt snel duidelijk dat Sony veel aandacht heeft besteed aan het ontwikkelen en bouwen. De gebruikte componenten lijken hoogwaardig van kwaliteit.

Grotere telelens

Onze speciale aandacht gaat uit naar de nieuwe telephotocamera met periscooplens. Deze heeft een groter bereik van 85 tot 170 millimeter. De Xperia 1 V kon tot maximaal 125 millimeter inzoomen. Het resultaat is dat de module fysiek een stukje groter is.

Wat tijdens de teardown verder opvalt is hoe weinig koeling Sony heeft toegepast. Volgens Sony is de Xperia 1 VI de eerste Xperia-telefoon met vapor chamber-koeling, maar zo groot als op sommige Samsung-telefoons met langgerekte koperen buizen is dat niet.

Niet gek dus dat in sommige benchmarks het toestel al snel throttled. Al lijkt het wel beter te zijn dan voorgaande modellen. Iets om rekening mee te houden als je je oog op een exemplaar hebt laten vallen.