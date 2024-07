Metalen OnePlus Nord 4 is eerste waterdichte Nord-smartphone

OnePlus heeft tijdens een productlancering de Nord 4 aangekondigd. Het toestel met metalen unibody krijgt voor het eerst een IP-rating mee die gelijkstaat aan waterdicht. Het toestel is verder uitgerust met AI-mogelijkheden en krijgt zes jaar lang software updates.

Volgens OnePlus is de Nord 4 de eerste 5G-smartphone met een metalen unibody. OnePlus gebruikt hiervoor geborsteld aluminium van luchtvaartkwaliteit. De OnePlus Nord 4 meet net geen 8 millimeter dik en kent dunne schermranden van 1,46 millimeter.

OnePlus Nord 4 met metalen unibody aangekondigd

Het beeldscherm is van het type AMOLED, meet 6,74 inch diagonaal en kan tot 2150 nits fel. Beelden worden 120 keer per seconde ververst wat vloeiende overgangen oplevert. Het scherm kan overweg met natte vingers en de behuizing zelf is voor het eerst IP65 waterdicht. De Nord 3 bood 'slechts' bescherming tegen opspattend water (IP54).

Sony LYTVIA

OnePlus laat de zinloze 2MP macrocamera achterwege en beschikt daardoor over een camera minder. Overgebleven zijn een 50MP Sony LYTIA-camera met f/1.8 lens en OIS-ondersteuning, en een 8MP ultra-groothoekcamera met brede 112° kijkhoek. Zoomen kan digitaal op de sensor met een bereik van tussen de 2 en 20 keer.

Verwijder ongewenste objecten met AI Eraser

OnePlus levert de Nord 4 met OnePlus Intelligence, oftewel AI-functies. Daarmee kunnen objecten uit de achtergrond gewist worden en samenvattingen gemaakt worden van voicememo's en webpagina's. Ook kun je met AI Smart Cut Out stickers maken van objecten uit foto's.

OnePlus Nord 4 prijs en verkrijgbaarheid

De OnePlus Nord 4 komt uit in de kleuren Mercurial Silver, Oasis Green en Obsidian Midnight met 12GB+256GB of 16GB+512GB aan werk- en opslaggeheugen. Prijzen starten vanaf €499 met een verwachte levering op vrijdag 9 augustus.