Nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 6 nu officieel stofdicht(er)

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 6 aangekondigd met een nieuw uiterlijk en weinig nieuwe specificaties. Wat ons wel opviel tijdens het toevoegen; de Fold 6 krijgt voor het eerst een IP-rating voor de stofdichtheid.

Samsung rust de Galaxy Z Fold 6 voor het eerst uit met een IP-waarde voor de stofdichtheid. De Fold 5 had al een IP-code voor waterdichtheid, maar die ontbrak dus voor het beschermen van stofdeeltjes. De IP-code is uitgekomen op IP48 tegenover IPX8 eerder.

Z Fold6 biedt nu bescherming tegen stof

Het eerste getal van de IP-code zegt iets over de hoeveelheid bescherming tegen binnendringend stof. Het tweede getal gaat over de waterdichtheid. Hoe hoger het getal, hoe beter de bescherming. Niveau vier komt overeen met bescherming tegen "spitse voorwerpen" groter dan 1 millimeter.

De meeste andere Galaxy-telefoons met een IP-rating scoren een zes wat staat voor "stofvrij". Zo ver gaat de Fold6 dus (nog) niet.

Al drie jaar waterdicht

Foldables zijn lastiger stof- en watervrij te maken door de vele bewegende onderdelen. Toch lukt het Samsung steeds beter om Galaxy Z-modellen te beschermen tegen stof en water. Zo is vanaf de Fold 3 de Galaxy Z Fold waterdicht.

Voorzichtigheid blijft geboden

Het zal nog even duren voordat een Galaxy Z-telefoon net zo stofbestendig is als andere Galaxy-telefoons. En ondanks de IP48 rating raden we nog altijd af om het toestel rond het strand te gebruiken. Zand wat zich tussen een dichtslaan scherm gaat nestelen kan krassen, of erger, veroorzaken.