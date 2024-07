Samsung werkt aan mogelijke Galaxy M55s, nog veel onduidelijk

Het is alweer een tijd geleden dat Samsung een -s telefoon aankondigde, maar misschien komt daar binnenkort verandering in. Want er is namelijk bewijs voor het bestaan van de Galaxy M55s opgedoken. Waar en hoe lees je hier.

We moeten terug naar de Galaxy A05s uit augustus 2023, willen we de laatste Galaxy -s telefoon vinden. En in de Galaxy M-serie moeten we zelfs terug naar 2020. Maar er lijkt verandering op komst want de Wi-Fi Alliance heeft zojuist haar zegen en goedkeuring gegeven aan de Galaxy M55s.

Wi-Fi certificaat van de SM-M558

Tenminste, dat denkt Sammobile. Want nergens op het certificaat wordt melding gemaakt van de Galaxy M55s.

Het certificaat noemt echter wel typenummer SM-M558. Dit getal grens nagenoeg aan het typenummer van de huidige Galaxy M55 wat meestal een signaal is dat het om een -s model gaat.

Wi-Fi 6 en Dual SIM

Toch levert dit gegeven meer vragen op dan antwoorden. Welk verschil biedt de M55s met de huidige Galaxy M55? Wat zijn de specificaties van het toestel met typenummer SM-M558? Behalve dan dat het Dual SIM-ondersteuning heeft en overweg kan met Wi-Fi 6 op de 2,4 en 5GHz band?

En dan rest nog de vraag; komt deze Samsung Galaxy M55s wel overal uit net zoals destijds met de Galaxy M55 gebeurd is?

Allemaal vragen waar we je het antwoord op verschuldigd moeten blijven. We hopen het spoedig van Samsung te vernemen en dan brengen we je dat hier natuurlijk zo snel mogelijk.