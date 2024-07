Metalen OnePlus Nord 4 toont week te vroeg z’n gezicht

Op 16 juli zal OnePlus een nieuwe mid-range telefoon aankondigen in de Nord-serie. Deze Nord 4 krijgt een ontwerp mee die nog het meeste doet denken aan een oude Google Pixel-telefoon, maar dan modern.

De OnePlus Nord 4 belooft een 6,74 inch grote smartphone te worden met een scherp 1.5K-scherm, een krachtige Snapdragon 7 Gen 3-processor en met een 5500 mAh dikke batterij. Er is achterop sprake van een 50MP hoofdcamera en een 8MP camera met ultra-groothoeklens.

Toekomstige OnePlus Nord 4 in mintgroene kleur

Vooral die achterkant valt op. Het ontwerp daarvan doet denken aan de eerste drie generaties Google Pixel-telefoons. Ook die hadden een achterkant met glossy bovenzijde. OnePlus past bij de Nord 4 echter een metalen onderzijde toe. Ook de randen zijn van metaal en zijn net als de voorzijde plat afgewerkt.

OnePlus Nord 4 specificaties

De bij Android Headlines verschenen renders vertellen goed hoe het toekomstige toestel er uit komt te zien, maar gelukkig krijgen we daar ook specificaties bij. Zo weten we dat de Nord 4 met 100W snel opgeladen kan worden. Dat is vele malen sneller dan andere mid-range telefoons.

Prijzen weten we alleen nog niet. Maar als de Nord 3 een indicatie is dan gokken we op een bedrag van rond de 450 euro. Dat is stevig voor een mid-range telefoon maar gelet op de genoemde specificaties is dat ook terecht.