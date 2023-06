De vermeende OnePlus Nord 3 heeft zich laten zien op een benchmark-website. Degene die dat ontdekte vermoed dat het toestel zeer snel officieel aangekondigd zal worden.

Het was MySmartPrice die de vermelding van de OnePlus Nord 3 bij Geekbench opmerkte. Wie de benchmark gedraaid heeft weten we niet, en ook de benchmark zelf verklapt niet heel veel.

Wel weten we dat de Nord 3 het typenummer CPH2491 heeft en over een octa-core processor tot 3,05GHz beschikt met 16GB aan werkgeheugen. Dat oogt wat veel voor een Nord-telefoon. Al moet worden opgemerkt dat de Nord 2 ook tot 12GB aan RAM verkrijgbaar was. OnePlus gebruikt verder Android 13 met daarbovenop Oxygen OS 13.

MediaTek Dimensity 9000

De bron denkt dat de OnePlus Nord 3 een aangepaste versie is van de reeds uitgekomen OnePlus Ace 2V die al in China verkrijgbaar is. Dat toestel maakt gebruik van de MediaTek Dimensity 9000-processor. Die processor draait inderdaad op maximaal 3,05GHz.

Interessant is dat de bron denkt dat het toestel over enkele dagen al aangekondigd wordt in tenminste India. Of dat ook voor de rest van de wereld geldt moet de komende dagen blijken.