Samsung Galaxy S25 Ultra stukken vriendelijker voor je handpalm

Vierkante telefoons met scherpe hoeken ogen weliswaar strak en modern, ze liggen niet lekker in de hand. Vooral je handpalm moet het ontgelden. Iets waar eigenaren van een S24 Ultra over mee kunnen praten. Samsung heeft daar iets op bedacht voor de aankomende S25 Ultra.

Volgens insider @UniverseIce wordt de S25 Ultra namelijk stukken ronder. Samsung past sinds de S22 Ultra al een afwijkend hoekig ontwerp toe, in tegenstelling tot andere Galaxy S-modellen.

Volgens dezelfde @UniverseIce lijken de contouren van de Samsung Galaxy S25 Ultra op die van de Note 7, al vinden wij de S21 Ultra een betere vergelijking gelet op het verleden.

S25 Ultra wordt dunner

Zoals gebruikelijk zal de S25 Ultra uitgerust worden met een ingebouwde S Pen. Dat is extra knap als je bedenkt dat het Samsung naar verluidt gelukt is om de S25 Ultra nog dunner te maken. Volgens dezelfde bron komt de dikte uit op 8,4 millimeter.

Hier gaat straks weer wat vanaf

Weliswaar is dat slechts 0,2 millimeter dunner dan de S24 Ultra, het is in vergelijking met de S23 Ultra maar liefst 0,5 millimeter dunner. Al met al een mooie ontwikkeling voor een dergelijk groot vlaggenschip.